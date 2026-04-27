Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Amgen-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Amgen-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 280,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35,607 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.04.2026 12 268,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 344,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,69 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Amgen betrug jüngst 186,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at