Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amgen-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Amgen-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 289,33 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Amgen-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,456 Amgen-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 166,83 USD, da sich der Wert eines Amgen-Anteils am 18.06.2026 auf 337,60 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 16,68 Prozent.

Insgesamt war Amgen zuletzt 181,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at