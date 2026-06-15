Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Amgen-Anlage
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15.06.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Amgen-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 151,90 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,658 Amgen-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,84 USD, da sich der Wert eines Amgen-Anteils am 12.06.2026 auf 355,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 133,84 Prozent gesteigert.
Amgen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 191,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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