Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amgen-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Amgen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amgen-Anteile bei 225,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,429 Amgen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Amgen-Aktie auf 369,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 636,61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63,66 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Amgen belief sich jüngst auf 199,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at