Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Performance im Blick
|
09.03.2026 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Amgen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amgen-Anteile bei 225,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,429 Amgen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Amgen-Aktie auf 369,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 636,61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63,66 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Amgen belief sich jüngst auf 199,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amgen Inc.
|
09.03.26
|Handel in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Amgen Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|323,60
|1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.