Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Lohnende Amgen-Anlage?
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19.10.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 19.10.2023 wurde die Amgen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Amgen-Papier an diesem Tag bei 280,60 USD. Bei einem Amgen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,356 Amgen-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (432,49 USD), wäre die Investition nun 154,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,13 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Amgen eine Börsenbewertung in Höhe von 233,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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