Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amgen gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amgen-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 248,27 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Amgen-Aktie investiert hat, hat nun 0,403 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 330,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,08 Prozent.

Der Börsenwert von Amgen belief sich jüngst auf 178,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at