Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Rentabler Amgen-Einstieg?
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23.03.2026 16:04:52
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Amgen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 148,76 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,672 Amgen-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 347,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 233,80 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 133,80 Prozent zugenommen.
Alle Amgen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 188,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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