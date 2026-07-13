Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Amgen-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Amgen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amgen-Papiers betrug an diesem Tag 160,52 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hat, hat nun 6,230 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.07.2026 2 263,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 363,39 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 126,38 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Amgen zuletzt 196,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at