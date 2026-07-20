Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Amgen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Amgen-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Amgen-Anteile bei 294,76 USD. Bei einem Amgen-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,926 Amgen-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 366,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 426,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,27 Prozent erhöht.

Amgen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 197,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at