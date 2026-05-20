Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: Über diese Dividende können sich Amgen-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen am 19.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 9,52 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,78 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 5,12 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,04 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte die Amgen-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 330,75 USD. Das Amgen-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,91 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 3,45 Prozent.

Amgen-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Amgen-Aktienkurs via NASDAQ 20,27 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 21,33 Prozent stärker zugenommen als der Amgen-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Amgen

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 10,20 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,08 Prozent hinzugewinnen.

Amgen-Kerndaten

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Amgen beläuft sich aktuell auf 175,499 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amgen beläuft sich aktuell auf 23,01. Im Jahr 2025 erzielte Amgen einen Umsatz von 36,741 Mrd.USD sowie ein EPS von 14,23 USD.

Redaktion finanzen.at