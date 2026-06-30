Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Performance im Blick
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30.06.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,90 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 418,410 Apple-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 117 882,85 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 29.06.2026 auf 281,74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 078,83 Prozent zugenommen.
Apple erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,17 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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