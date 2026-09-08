Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Apple-Investment gewesen.

Am 08.09.2023 wurde die Apple-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 178,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Apple-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,561 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 179,58 USD, da sich der Wert einer Apple-Aktie am 04.09.2026 auf 319,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,58 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Apple eine Marktkapitalisierung von 4,67 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at