Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Apple-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Apple-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Apple-Anteile an diesem Tag 146,36 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,683 Apple-Aktien. Die gehaltenen Apple-Anteile wären am 17.08.2026 208,79 USD wert, da der Schlussstand 305,59 USD betrug. Mit einer Performance von +108,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Apple wurde am Markt mit 4,47 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at