Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Langfristige Investition
|
21.07.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Apple-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 145,40 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Apple-Aktie investierten, hätten nun 68,776 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 461,49 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 20.07.2026 auf 326,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,61 Prozent vermehrt.
Alle Apple-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,90 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 1000 Words / shutterstock
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