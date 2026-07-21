Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Apple-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Apple-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 145,40 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Apple-Aktie investierten, hätten nun 68,776 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 461,49 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 20.07.2026 auf 326,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,61 Prozent vermehrt.

Alle Apple-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,90 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at