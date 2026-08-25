Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Apple-Aktie Anlegern gebracht.

Am 25.08.2016 wurde die Apple-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 37,185 Apple-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 310,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 540,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 054,00 Prozent gesteigert.

Der Apple-Wert an der Börse wurde auf 4,52 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at