Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Apple-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Apple-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Apple-Papiers betrug an diesem Tag 27,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Apple-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 368,528 Apple-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.04.2026 auf 258,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95 397,09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 853,97 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Apple belief sich zuletzt auf 3,76 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at