Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Rentable Apple-Investition?
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16.06.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Apple-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 184,92 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Apple-Aktie investiert hat, hat nun 0,541 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,30 USD, da sich der Wert eines Apple-Papiers am 15.06.2026 auf 296,42 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 160,30 USD entspricht einer Performance von +60,30 Prozent.
Apple erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,28 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: nui7711 / Shutterstock.com
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