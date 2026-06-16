Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Apple-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Apple-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 184,92 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Apple-Aktie investiert hat, hat nun 0,541 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,30 USD, da sich der Wert eines Apple-Papiers am 15.06.2026 auf 296,42 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 160,30 USD entspricht einer Performance von +60,30 Prozent.

Apple erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,28 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at