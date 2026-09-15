Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Apple-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Apple-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 149,03 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,710 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 2 234,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 333,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 123,50 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 4,86 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at