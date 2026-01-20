Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Apple-Investment? 20.01.2026 16:04:27

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Apple eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Apple-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Apple-Aktie bei 229,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Apple-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,435 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (255,53 USD), wäre die Investition nun 111,11 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,11 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Apple belief sich zuletzt auf 3,76 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: r.classen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten