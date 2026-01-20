Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Apple eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Apple-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Apple-Aktie bei 229,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Apple-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,435 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (255,53 USD), wäre die Investition nun 111,11 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,11 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Apple belief sich zuletzt auf 3,76 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at