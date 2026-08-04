Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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Apple-Anlage 04.08.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Apple-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Apple-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 203,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Apple-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,918 Apple-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Apple-Aktie auf 303,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 492,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,21 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Apple zuletzt 4,54 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BMCL / Shutterstock.com

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