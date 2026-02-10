Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Apple-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.02.2016 wurde das Apple-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,57 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,243 Apple-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.02.2026 1 165,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 274,62 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1 065,25 Prozent.

Apple markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,09 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at