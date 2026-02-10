Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Apple-Performance
|
10.02.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 10.02.2016 wurde das Apple-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,57 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,243 Apple-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.02.2026 1 165,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 274,62 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1 065,25 Prozent.
Apple markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,09 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
|
12.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Apple faces new tensions with Trump administration (Financial Times)
|
11.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.02.26