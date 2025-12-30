Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Apple-Investition im Blick 30.12.2025 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Apple-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.12.2022 wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 129,93 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Apple-Aktie investiert hat, hat nun 7,696 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 273,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 106,98 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 106,98 USD, was einer positiven Performance von 110,70 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Apple einen Börsenwert von 4,04 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

