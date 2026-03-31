Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Rentables Apple-Investment?
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31.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Apple-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Apple-Aktie bei 122,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,187 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 019,07 USD, da sich der Wert eines Apple-Papiers am 30.03.2026 auf 246,63 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 101,91 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Apple eine Börsenbewertung in Höhe von 3,67 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andrey Bayda / Shutterstock.com
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