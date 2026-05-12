Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Apple gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Apple-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Apple-Aktie bei 210,79 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Apple-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,744 Apple-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 388,49 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 11.05.2026 auf 292,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Apple einen Börsenwert von 4,30 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at