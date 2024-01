Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Apple-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Apple-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 131,96 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Apple-Aktie investierten, hätten nun 7,578 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.01.2024 1 452,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191,73 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,29 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Apple belief sich zuletzt auf 2,98 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at