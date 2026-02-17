Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Apple-Investment im Blick
|
17.02.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.02.2025 wurde die Apple-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Apple-Aktie betrug an diesem Tag 244,60 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Apple-Aktie investiert, befänden sich nun 4,088 Apple-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 255,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 045,71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,57 Prozent zugenommen.
Apple wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,75 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
