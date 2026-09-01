Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Lohnende Apple-Investition?
|
01.09.2026 16:03:37
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Apple-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Apple-Anteile betrug an diesem Tag 232,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,077 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 13 649,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 316,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,49 Prozent gesteigert.
Am Markt war Apple jüngst 4,67 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
|
31.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|Nvidia, Öl, Palo Alto, Apple, Rheinmetall, SAP, Broadcom, DAX - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
31.08.26
|Nvidia, Öl, Palo Alto, Apple, Rheinmetall, SAP, Broadcom, DAX - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
28.08.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Dow Jones aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|278,70
|2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.