Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Apple-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Apple-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Apple-Anteile betrug an diesem Tag 232,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,077 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 13 649,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 316,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,49 Prozent gesteigert.

Am Markt war Apple jüngst 4,67 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at