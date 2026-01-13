Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Apple-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,35 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Apple-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 410,720 Apple-Anteilen. Die gehaltenen Apple-Papiere wären am 12.01.2026 106 889,82 USD wert, da der Schlussstand 260,25 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 968,90 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Apple betrug jüngst 3,83 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at