Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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Langfristige Anlage 19.05.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Apple eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.05.2023 wurde die Apple-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Apple-Anteile bei 175,16 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Apple-Aktie investiert, befänden sich nun 57,091 Apple-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Apple-Papiers auf 297,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 003,88 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,04 Prozent erhöht.

Apple wurde am Markt mit 4,40 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Peter Kotoff / Shutterstock.com

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