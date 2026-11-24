Bei einem frühen Investment in Apple-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 24.11.2025 wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Apple-Papier bei 275,92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Apple-Aktie investierten, hätten nun 36,242 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 349,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 651,49 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26,51 Prozent gesteigert.

Apple wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,01 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at