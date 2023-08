Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Apple-Investment verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Apple-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Apple-Aktie an diesem Tag bei 16,31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Apple-Aktie investiert, befänden sich nun 6,130 Apple-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.07.2023 1 204,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,45 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 104,26 Prozent.

Der Börsenwert von Apple belief sich zuletzt auf 3,08 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at