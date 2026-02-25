Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Apple-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Apple-Anleger über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple am 24.02.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,02 USD für das Jahr 2025. Damit wurde die Apple-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,08 Prozent aufgebessert. Die Gesamtausschüttung von Apple umfasst 15,42 Mrd. USD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 15,23 Mrd. USD angesetzt wurde.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der Apple-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 272,14 USD aus dem Handel. Apple weist für 2025 eine Dividendenrendite von 0,40 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,43 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Apple-Kurs via NASDAQ 83,98 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 84,91 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Apple

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,07 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,40 Prozent sinken.

Hauptdaten von Apple

Apple ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 3,905 Bio. USD. Das KGV von Apple beläuft sich aktuell auf 34,22. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Apple auf 416,161 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 7,46 USD aus.

Redaktion finanzen.at