Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Hochrechnung
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10.08.2026 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: Hätte sich eine Boeing-Anlage von vor 5 Jahren gelohnt?
Am 10.08.2021 wurde die Boeing-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Boeing-Aktie an diesem Tag bei 235,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,424 Boeing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 99,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 234,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,58 Prozent verringert.
Alle Boeing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 185,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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