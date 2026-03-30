Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Boeing-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Boeing-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Boeing-Aktie an diesem Tag bei 128,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 77,773 Boeing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 190,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 817,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,17 Prozent zugenommen.

Boeing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 149,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at