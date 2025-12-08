Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Boeing-Anlage unter der Lupe 08.12.2025 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Boeing-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Boeing-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 144,99 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, befänden sich nun 68,970 Boeing-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Boeing-Aktie auf 201,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 924,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Boeing belief sich zuletzt auf 153,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten