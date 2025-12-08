Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Boeing-Anlage unter der Lupe
|
08.12.2025 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Boeing-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 144,99 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, befänden sich nun 68,970 Boeing-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Boeing-Aktie auf 201,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 924,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,24 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Boeing belief sich zuletzt auf 153,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.12.25
|Boeing-Aktie verliert: Kartellbedenken: Boeing soll Airbus-beliefernde Spirit-Segmente abgeben (Dow Jones)
|
03.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
03.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fester (finanzen.at)