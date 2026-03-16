Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Boeing-Anlage unter der Lupe
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16.03.2026 16:04:16
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Boeing-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Boeing-Aktie betrug an diesem Tag 203,19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,492 Boeing-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 209,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,30 USD wert. Damit wäre die Investition 3,30 Prozent mehr wert.
Boeing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 165,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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