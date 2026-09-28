Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Profitable Boeing-Investition? 28.09.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Boeing-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Boeing-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 190,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,251 Boeing-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 198,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 040,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,01 Prozent vermehrt.

Der Boeing-Wert an der Börse wurde auf 156,31 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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