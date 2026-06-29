Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Lukrativer Boeing-Einstieg?
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29.06.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Boeing-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 214,55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,466 Boeing-Aktien im Depot. Die gehaltenen Boeing-Aktien wären am 26.06.2026 101,26 USD wert, da der Schlussstand 217,25 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,26 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Boeing belief sich zuletzt auf 171,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
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