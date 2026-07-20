Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Frühe Investition 20.07.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Boeing-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Boeing-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 134,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,742 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 214,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,87 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Boeing eine Börsenbewertung in Höhe von 168,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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