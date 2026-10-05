Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Boeing-Investment im Blick 05.10.2026 16:03:41

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 5 Jahren verloren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Boeing-Einstiegs gewesen.

Boeing-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Boeing-Aktie an diesem Tag 224,42 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 44,559 Boeing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Boeing-Anteile wären am 02.10.2026 8 624,90 USD wert, da der Schlussstand 193,56 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 8 624,90 USD, was einer negativen Performance von 13,75 Prozent entspricht.

Boeing wurde am Markt mit 153,13 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

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