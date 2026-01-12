Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Boeing gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Boeing-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 172,00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Boeing-Aktie investierten, hätten nun 0,581 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Boeing-Papiers auf 234,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,35 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,35 Prozent angezogen.

Insgesamt war Boeing zuletzt 183,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at