Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Profitable Boeing-Anlage?
|
12.01.2026 16:03:35
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Boeing-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 172,00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Boeing-Aktie investierten, hätten nun 0,581 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Boeing-Papiers auf 234,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,35 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,35 Prozent angezogen.
Insgesamt war Boeing zuletzt 183,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
09.01.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones letztendlich stärker (finanzen.at)
|
09.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|Aktien im Minus: Boeing erhält Großauftrag von Alaska Airlines (dpa-AFX)
Analysen zu Boeing Co.
|06.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
