Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Rentables Boeing-Investment?
|
27.07.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Boeing-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Boeing-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 233,06 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,291 Boeing-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.07.2026 899,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 209,52 USD belief. Damit wäre die Investition 10,10 Prozent weniger wert.
Boeing wurde am Markt mit 164,56 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
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