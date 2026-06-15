Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 15.06.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boeing-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boeing-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Boeing-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Boeing-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 246,54 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Boeing-Aktie investiert hat, hat nun 4,056 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Boeing-Anteile wären am 12.06.2026 888,50 USD wert, da der Schlussstand 219,05 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 11,15 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Boeing belief sich jüngst auf 172,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten