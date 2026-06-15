Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Langfristige Investition
|
15.06.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boeing-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Boeing-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 246,54 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Boeing-Aktie investiert hat, hat nun 4,056 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Boeing-Anteile wären am 12.06.2026 888,50 USD wert, da der Schlussstand 219,05 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 11,15 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Boeing belief sich jüngst auf 172,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16.06.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.06.26
|ROUNDUP: Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA (dpa-AFX)
|
16.06.26
|Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA befürchtet (dpa-AFX)
|
15.06.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
15.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
15.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)