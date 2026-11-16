Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Lohnender Boeing-Einstieg? 16.11.2026 16:03:41

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boeing-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boeing-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Boeing-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Boeing-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Boeing-Aktie bei 194,52 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Boeing-Aktie investiert hat, hat nun 51,409 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 171,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 816,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,83 Prozent verringert.

Alle Boeing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 135,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

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