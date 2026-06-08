Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Rentable Boeing-Anlage? 08.06.2026 16:04:05

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Boeing-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Boeing-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 218,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Boeing-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,458 Boeing-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,78 USD, da sich der Wert einer Boeing-Aktie am 05.06.2026 auf 215,45 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,22 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Boeing belief sich jüngst auf 170,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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