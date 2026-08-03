Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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Langfristige Investition 03.08.2026 16:03:30

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boeing von vor 3 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boeing von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boeing-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Boeing-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Boeing-Aktie an diesem Tag bei 231,36 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Boeing-Aktie investierten, hätten nun 43,223 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 31.07.2026 9 342,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216,14 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 342,15 USD, was einer negativen Performance von 6,58 Prozent entspricht.

Boeing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

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