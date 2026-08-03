Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Langfristige Investition
|
03.08.2026 16:03:30
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boeing von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Boeing-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Boeing-Aktie an diesem Tag bei 231,36 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Boeing-Aktie investierten, hätten nun 43,223 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 31.07.2026 9 342,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216,14 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 342,15 USD, was einer negativen Performance von 6,58 Prozent entspricht.
Boeing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
31.07.26
|The return of Boeing (Financial Times)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
|
30.07.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|196,86
|4,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt deutlich zu -- DAX knackt erstmals 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.