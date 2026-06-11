Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Caterpillar Anlegern eine Freude

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar am 10.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 5,94 USD. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,41 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Caterpillar beläuft sich auf 2,75 Mrd. USD. Damit wurde die Caterpillar-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,89 Prozent vergrößert.

Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte der Caterpillar-Titel am Tag der Hauptversammlung via New York bei 856,16 USD. Das Caterpillar-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,04 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 1,52 Prozent.

Caterpillar-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Caterpillar via New York 287,93 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 291,72 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Caterpillar

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 6,20 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,72 Prozent zurückgehen.

Basisdaten von Caterpillar

Caterpillar ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 420,542 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Caterpillar besitzt aktuell ein KGV von 30,46. 2025 setzte Caterpillar 67,589 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 18,81 USD.

Redaktion finanzen.at