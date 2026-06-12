Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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Lohnende Caterpillar-Anlage? 12.06.2026 16:04:05

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,315 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 180,63 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 11.06.2026 auf 897,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 080,63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 394,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

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