Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,315 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 180,63 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 11.06.2026 auf 897,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 080,63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 394,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at