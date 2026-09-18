Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Caterpillar-Anlage im Blick
|
18.09.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Caterpillar-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 280,94 USD. Bei einem Caterpillar-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,595 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 798,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 424,93 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 184,25 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Caterpillar einen Börsenwert von 359,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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