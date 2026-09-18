Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Caterpillar-Anlage im Blick 18.09.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Caterpillar-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 280,94 USD. Bei einem Caterpillar-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,595 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 798,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 424,93 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 184,25 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Caterpillar einen Börsenwert von 359,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Caterpillar Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Caterpillar Inc. 702,20 1,21% Caterpillar Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:53 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen