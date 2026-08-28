Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Caterpillar-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 212,83 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Caterpillar-Aktie investiert hat, hat nun 46,986 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Caterpillar-Aktie auf 817,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38 387,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 283,87 Prozent erhöht.

Insgesamt war Caterpillar zuletzt 377,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at